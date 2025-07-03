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Mersin'de Çöplükteki Yangın Ormana Sıçradı: Hızla Müdahale Ediliyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 14:41
Mersin'de Çöplükteki Yangın Ormana Sıçradı: Hızla Müdahale Ediliyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Saray Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın hızla yayıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalelerini sürdürüyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan...

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan...

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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