Mersin'de Çöplükteki Yangın Ormana Sıçradı: Hızla Müdahale Ediliyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Saray Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın hızla yayıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalelerini sürdürüyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.