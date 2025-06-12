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Mersin'de Dalgıçlar Denizde Temizlik Yaptı: Atıklar Gün Yüzüne Çıktı

Mersin'de yapılan deniz dibi temizlik etkinliğinde araç lastiği, alışveriş sepeti gibi birçok atık denizden çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 21:25
Mersin'de Dalgıçlar Denizde Temizlik Yaptı: Atıklar Gün Yüzüne Çıktı

Mersin'de Deniz Dibi Temizliği Etkinliği

Mersin'de gerçekleştirilen Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde dalgıçlar, denizden çeşitli atıklar çıkardı. Bu anlamlı temizlik etkinliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi.

Temizlik Çalışmalarında Neler Bulundu?

Mersin Marina'da düzenlenen "Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği" kapsamında, Mersin İtfaiyesi ve Mersin Marina'daki dalgıçlar su altına dalarak birçok atığı topladı. Dalgıçlara destek vermek üzere su altı dronları da kullanıldı.

Toplanan atıklar arasında araç lastiği, alışveriş sepeti, paspas, balıkçı ağları ve cam şişeler yer aldı. Atıkların sergilendiği etkinlikte, ziyaretçiler hayalet ağlardan oluşturulan tünel ile deniz canlılarının yaşadığı zorlukları deneyimleme fırsatı buldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nden Açıklama

Etkinlikte görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bu tür çalışmaların önemine vurgu yaptı. Halisdemir, "Atılan her çöp deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. Orada yaşayan canlıların yaşamsal faaliyetlerini bozuyor. Denizi kirleten her etmene karşı dik duruyor, mücadele ediyor ve engel oluyoruz," dedi.

Bunun yanı sıra, derelerden kaynaklanan kirlilikleri önlemek için bariyerler aldıklarını belirten Halisdemir, bu bariyerlerle katı atıkların denize gitmesini ve mikroplastik oluşumunu engellemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Mersin'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen temizlik...

Mersin'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında denizden araç lastiği, alışveriş sepeti ve çok sayıda atık çıkarıldı.

Mersin'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen temizlik...

Mersin'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında denizden araç lastiği, alışveriş sepeti ve çok sayıda atık çıkarıldı.

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