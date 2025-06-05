Mersin'de Deniz Temizliği: Paketleme ve Sıfırlama Çalışmaları Gerçekleşti

Mersin'de Deniz Temizliği Etkinliği

Mersin'in Silifke ilçesinde, dalgıç polisler tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir temizlik çalışmasında, denizden araç lastiği, bisiklet ve çok sayıda atık çıkarıldı. Bu önemli etkinlik, Dünya Çevre Günü kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Taşucu Limanı'nda Temizlik Faaliyetleri

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan ikincil dalış yapan dalgıç polisler, deniz dibinden çeşitli çevresel atıkları topladı. Bu atıklar arasında cam ve plastik şişeler, çöp kovası, sandalye, bariyer, damacana ve daha birçok atık yer aldı.

Batık Gemideki Temizlik

Ayrıca, Mersin Uluslararası Limanı açıklarında 15 metre derinlikte bulunan 120 metre uzunluğundaki batık gemide yapılan çalışmada, hayalet ağlar temizlendi. Temizlik etkinliği, dalgıç polisler tarafından su altı kamerası ile kaydedildi.

Bu tür çevre etkinlikleri, denizlerin temizliği için büyük önem taşırken, toplumda çevre bilincinin artırılması adına da büyük katkı sağlamaktadır.

Mersin'in Silifke ilçesinde dalgıç polisler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında denizden araç lastiği, bisiklet ve çok sayıda atık çıkarıldı.