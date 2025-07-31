Mersin'de Denizi Kirleten 91 Gemisine 300 Milyon Lira Ceza

Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Nisan 2019'dan bu yana havadan, karadan ve denizden, su altı dronları ile kapsamlı denetimler gerçekleştirmektedir.

Üç ay önce devreye alınan Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS), 25 farklı lokasyonda yerleştirilen kameralarla denetimlere büyük katkı sağlamaktadır. Bu sistem sayesinde deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit eden gemi kaynaklı atıkları tespit etmek amacıyla detaylı çalışmalar yürütülmektedir.

Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, denizi kirleten gemilere kesilen cezaların 70 milyon liralık kısmının elektronik sistem devreye alındıktan sonra uygulandığı bildirilmektedir. Deniz Denetim Şefi Emre Üresin, EGDS ile 53 kilometrelik kıyı şeridinin anlık takip edildiğini ifade ederek, "Bu sistem sayesinde ekiplerimizin bulunmadığı alanlarda bile denetimlerimiz sürdürülebiliyor," dedi.

Mersin'de, yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan 2019'dan bu yana havadan, karadan ve denizden, su altı dronu ile denetim gerçekleştiriyor.

Mersin'de, yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan 2019'dan bu yana havadan, karadan ve denizden, su altı dronu ile denetim gerçekleştiriyor.