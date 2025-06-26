Mersin'de Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Mersin'de Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı", çevre koruma alanında önemli gelişmelere ışık tuttu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı'nın işbirliği ile gerçekleştirilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)'nda yapıldı.
Vali Toros: "Çevre Koruma Artık Zorunluluk"
Toplantının açılışında konuşan Vali Atilla Toros, çevre korumanın artık bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Toros, "Depozito Yönetim Sistemi, yalnızca çevre projesi değildir. Bu sistem, Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişinde stratejik bir eşiktir" Yeni sistemin, plastik, cam ve alüminyum ambalajların kaynağından ayrıştırılarak toplanacağını ve bu sayede ekonomiye kazandırılacağını vurgulayan Toros, "Bu vesileyle yeni istihdam alanları oluşturulacak. Toplumsal bilinçlenme hamlesi olarak süreci görüyoruz" Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, atıklar ve geri dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, sisteme olan ilginin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Cam, plastik ve alüminyum tenekelerden yılda 25 milyar şişe üretiliyor. Bu sistem sayesinde geri dönüşüm süreci güçlenecek" Pirinççi, geçmişte bu şişelerin sadece %20'sinin geri dönüşüme kazandırıldığını ifade ederek, yeni sistemle birlikte bir koruma kalkanı oluşturulacağını ve birçok sektörün bundan faydalanacağını vurguladı. Toplantıda ayrıca, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtım videosuHalime Sezer, katılımcılara sunum yaptı. Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Atilla Toros (sol 4) da katıldı. Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Atilla Toros (sol 4) da katıldı.
Çevre Bilinci ve Ekonomi
Yeni sistemin, plastik, cam ve alüminyum ambalajların kaynağından ayrıştırılarak toplanacağını ve bu sayede ekonomiye kazandırılacağını vurgulayan Toros, "Bu vesileyle yeni istihdam alanları oluşturulacak. Toplumsal bilinçlenme hamlesi olarak süreci görüyoruz" Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, atıklar ve geri dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, sisteme olan ilginin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Cam, plastik ve alüminyum tenekelerden yılda 25 milyar şişe üretiliyor. Bu sistem sayesinde geri dönüşüm süreci güçlenecek" Pirinççi, geçmişte bu şişelerin sadece %20'sinin geri dönüşüme kazandırıldığını ifade ederek, yeni sistemle birlikte bir koruma kalkanı oluşturulacağını ve birçok sektörün bundan faydalanacağını vurguladı. Toplantıda ayrıca, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtım videosuHalime Sezer, katılımcılara sunum yaptı. Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Atilla Toros (sol 4) da katıldı. Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Atilla Toros (sol 4) da katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, atıklar ve geri dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, sisteme olan ilginin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Cam, plastik ve alüminyum tenekelerden yılda 25 milyar şişe üretiliyor. Bu sistem sayesinde geri dönüşüm süreci güçlenecek" Pirinççi, geçmişte bu şişelerin sadece %20'sinin geri dönüşüme kazandırıldığını ifade ederek, yeni sistemle birlikte bir koruma kalkanı oluşturulacağını ve birçok sektörün bundan faydalanacağını vurguladı. Toplantıda ayrıca, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtım videosuHalime Sezer, katılımcılara sunum yaptı. Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Atilla Toros (sol 4) da katıldı. Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Atilla Toros (sol 4) da katıldı.
Pirinççi, geçmişte bu şişelerin sadece %20'sinin geri dönüşüme kazandırıldığını ifade ederek, yeni sistemle birlikte bir koruma kalkanı oluşturulacağını ve birçok sektörün bundan faydalanacağını vurguladı.
Toplantıda ayrıca, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtım videosuHalime Sezer, katılımcılara sunum yaptı.
Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Atilla Toros (sol 4) da katıldı.
Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Atilla Toros (sol 4) da katıldı.