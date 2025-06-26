Mersin'de Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Pirinççi, geçmişte bu şişelerin sadece %20'sinin geri dönüşüme kazandırıldığını ifade ederek, yeni sistemle birlikte bir koruma kalkanı oluşturulacağını ve birçok sektörün bundan faydalanacağını vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtım videosuHalime Sezer, katılımcılara sunum yaptı.

Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Atilla Toros (sol 4) da katıldı.

Mersin'de Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde organize edilen toplantı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Atilla Toros (sol 4) da katıldı.