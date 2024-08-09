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Mersin'de Dev Uyuşturucu Operasyonu: 47 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 47 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:29
Mersin'de Dev Uyuşturucu Operasyonu: 47 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Türkiye'nin Mersin ilinde, yapılan bir narkotik operasyonu sonucunda 47 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslerde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Ele Geçirilen Madde

Yapılan operasyonda, toplam 46 paket halinde 47 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bu suçla bağlantılı olarak V.M, İ.B, M.Z. ve H.D. isimli kişiler yakalandı.

Gözaltı İşlemleri Sürüyor

Gözaltına alınan şahısların polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

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