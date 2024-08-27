Mersin'de Devrilen Taş Yüklü Kamyon Alev Alev Yandı

Mersin'de Yangın Faciası: Devrilen Kamyon Kullanılamaz Hale Geldi
Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucunda, devrilen taş yüklü kamyon alev aldı ve tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaza Detayları
F.Y. yönetimindeki 01 AJ 929 plakalı kamyon, D-750 kara yolunun Sağlıklı mevkisinde, yolun kenarına devrilerek alev aldı. Sürücünün araçtan çıkmayı başarması, olası bir can kaybını önledi.
Acile Ekiplerin Müdahalesi
Yangın haberinin alınmasının ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü; fakat kamyonun ağır hasar görmesi nedeniyle kullanılamadığı belirtildi.