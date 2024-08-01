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Mersin'de Dolandırıcılıkla Mücadele: 9 Hükümlü Yakalandı

Mersin'de dolandırıcılık suçundan hapis cezası olan 9 kişi polis operasyonu ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:56
Mersin'de Dolandırıcılıkla Mücadele: 9 Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu

Mersin'de gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, operasyon hakkında detayları açıkladı.

Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Hareket Geçti

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, bilişim sistemleri ve banka ya da kredi kurumlarının kullanılması yoluyla gerçekleştirilmiş dolandırıcılık suçlarından dolayı aranan hükümlülerin izini sürdü. Bu kapsamda, dolandırıcılık suçundan cezası kesinleşmiş olan 9 firarinin adreslerini belirleyen ekipler, kent merkezi ve Tarsus ilçesinde eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 9 hükümlü başarıyla yakalandı. Ayrıca, adreslerde yapılan aramalarda 14 mermi, 33 ses fişeği ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu operasyon, Mersin'de dolandırıcılıkla mücadelede kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

Mersin'de polis ekiplerinin dolandırıcılık operasyonunda kesinleşmiş hapis bulunan 9 hükümlü...

Mersin'de polis ekiplerinin dolandırıcılık operasyonunda kesinleşmiş hapis bulunan 9 hükümlü yakalandı. Adreslerde 14 mermi, 33 ses fişeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mersin'de polis ekiplerinin dolandırıcılık operasyonunda kesinleşmiş hapis bulunan 9 hükümlü...

Mersin'de polis ekiplerinin dolandırıcılık operasyonunda kesinleşmiş hapis bulunan 9 hükümlü yakalandı. Adreslerde 14 mermi, 33 ses fişeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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