Mersin'de Drift Yapan İki Sürücüye 99 Bin Lira Ceza

Mersin'de, otoyolda trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan iki sürücüye toplam 99 bin 753 lira ceza kesildi. Olay, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkatli denetimleri sonucunda meydana geldi.

Jandarma ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bulunan bir dinlenme tesisinde drift yapan iki otomobile ait görüntüleri tespit etti. Kamera kayıtları üzerinden olayın detaylarına ulaşan ekipler, sürücülerin plakalarını belirleyerek harekete geçti.

Söz konusu sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmaktan toplamda 99 bin 753 lira ceza ile cezalandırıldı. Bu uygulamaların, yolda güvenlik sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.

Mersin'de otoyolda trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan 2 sürücüye toplam 99 bin 753 lira ceza uygulandı.