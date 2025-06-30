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Mersin'de Dron ile 37 Sürücüye 89 Bin 632 Lira Ceza Uygulandı

Mersin'de jandarma dron destekli denetimde 37 sürücüye toplamda 89 bin 632 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 09:22
Mersin'de Dron ile 37 Sürücüye 89 Bin 632 Lira Ceza Uygulandı

Mersin'de Dron Destekli Trafik Denetimi

Mersin'de jandarma ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu uygulama sonucunda, 37 sürücüye toplam 89 bin 632 lira ceza kesildi.

Denetim Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda kapsamlı bir denetim yapıldı. Havadan yapılan bu denetimde, sürücülerinin trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edildi.

Cezalar ve Sonuçlar

Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine toplamda 89 bin 632 lira değerinde ceza uygulanmasıyla, Mersin'de trafiğin güvenliği için önemli bir adım atılmış oldu.

Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında 37 sürücüye 89...

Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında 37 sürücüye 89 bin 632 lira ceza uygulandı.

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