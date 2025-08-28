Mersin'de Elektrik Arızası: İskelde Mahsur Kalan 2 İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Olay ve müdahale
Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın dış cephesinde çalışma yürüten işçiler M.B. ve H.A., bulundukları iskeleyi elektrik arızası nedeniyle hareket ettiremedi.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın 8. katındaki iskelede duran işçilere ip yardımıyla emniyet kemeri ulaştırdı ve güvenli tahliye için gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.
Kattaki duvarda açılan delikten çıkarılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İşçilerin kurtarılması sırasında yürütülen çalışma, itfaiye ekiplerinin göğüs kamerasınca kaydedildi.