Mersin'de Elektrik Arızası: İskelde Mahsur Kalan 2 İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mersin'de elektrik arızası nedeniyle 8. kattaki iskelede mahsur kalan M.B. ve H.A., Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı; sağlıkları iyi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:17
Olay ve müdahale

Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın dış cephesinde çalışma yürüten işçiler M.B. ve H.A., bulundukları iskeleyi elektrik arızası nedeniyle hareket ettiremedi.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın 8. katındaki iskelede duran işçilere ip yardımıyla emniyet kemeri ulaştırdı ve güvenli tahliye için gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kattaki duvarda açılan delikten çıkarılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin kurtarılması sırasında yürütülen çalışma, itfaiye ekiplerinin göğüs kamerasınca kaydedildi.

