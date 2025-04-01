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Mersin'de Epilepsi Hastası Genç Hayatını Kaybetti, Üvey Baba Tutuklandı

Mersin'de 20 yaşındaki epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin'in ölümü sonrası üvey babası tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 23:08
Mersin'de Epilepsi Hastası Genç Hayatını Kaybetti, Üvey Baba Tutuklandı

Mersin'de Epilepsi Hastası Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 20 yaşındaki epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin hayatını kaybetti. Gencin üvey babası, oğlunun ilaçlarını kasıtlı olarak temin etmediği ve ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Yüksek Mahalle'de meydana gelen olayda, Ömer Bilkan Şahin'in durumu kötüleşince ailesi 112 Acil Çağrı Merkezine başvurdu. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Şahin'i Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı fakat yapılan müdahale sonuç vermedi ve genç kurtarılamadı.

Şüpheli Ölüm İhtimali

Hastanede yapılan muayene sonrası doktor, gencin ölümünü “şüpheli” olarak rapor etti. Bu durum üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, Ömer Bilkan Şahin'in üvey babası Ş.Ü. (39) gözaltına alındı ve savcılığa sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

Üvey Baba Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ü., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olay, çevresinde büyük yankı uyandırdı.

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