Mersin'de feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var

Yağışlı havada kayganlaşan yolda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı devirdi. Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mersin’deki hastanelere sevk edildi.

Mersin'de feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var
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Mersin-Antalya Karayolu ilçe çıkışındaki yol, yağış yüzünden kayganlaştı. Bu sırada Dilmenler Mardin Seyahat firmasının yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi bilinmeyen, yoldan çıkıp devrildi. Kaza, saat 04.30 civarında oldu. Çevredeki insanlar hemen yardım çağırdı. Kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

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KAZADA 9 KİŞİ ÖLDÜ 30 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Otobüs içinde mahsur kalan yolcular, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Mersin’deki hastanelere götürüldü.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi edindi. Cenazelerin incelenmesi devam ederken, ekiplerin bölgede çalışmaları da sürdü. Cenazelerin hastane morguna gönderileceği açıklandı.

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