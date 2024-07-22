Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mersin'de FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 6 Tutuklama

Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyon, güncel öğrenci yapılanmasına yönelik gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:26
Mersin'de FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 6 Tutuklama

Mersin'de FETÖ'ye Operasyon!

Mersin merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 12 kişi yakalandı. Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda, 17 Temmuz tarihi itibarıyla, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik eylem tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) tarafından yürütülen çalışma sonucunda, yakalanan 12 kişiden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 2 kişi yurt dışı çıkış yasağı ile, 1 kişi ise konutu terk etmeme tedbiriyle serbest bırakıldı.

Operasyonun Sebepleri

Yapılan bir dizi teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ'nün öğrenci evleri açarak yeni üyeler kazandırma çabaları ve faaliyetlerine dair bilgiler elde edildi. Örgüt mensuplarının maddi destek sağladığı ve gizli iletişim yöntemleri kullanarak haberleştikleri tespit edildi.

Bu operasyon, Mersin, İzmir, Adana, Niğde, Şanlıurfa, Elazığ ve Osmaniye illerinde eş zamanlı olarak düzenlenmiştir. FETÖ'nün öğrenci yapılandırmasının deşifre edilmesi, güvenlik güçleri tarafından bir öncelik haline getirilmiştir.

Mersin merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik...

Mersin merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

O ilde yaşayan vatandaşlara acil olarak duyuruldu! Sakın yapmayın: Valilik yasak getirdi

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

O illere kış geri döndü! Yaz ortasında sırılsıklam olacaklar: Meteoroloji tek tek uyardı

En az ilkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Devlet Su İşleri o kadrolara personel alımı yapacak

O ilde yaşayan vatandaşlara acil olarak duyuruldu! Sakın yapmayın: Valilik yasak getirdi