Mersin'de FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 6 Tutuklama

Mersin'de FETÖ'ye Operasyon!

Mersin merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 12 kişi yakalandı. Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda, 17 Temmuz tarihi itibarıyla, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik eylem tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) tarafından yürütülen çalışma sonucunda, yakalanan 12 kişiden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 2 kişi yurt dışı çıkış yasağı ile, 1 kişi ise konutu terk etmeme tedbiriyle serbest bırakıldı.

Operasyonun Sebepleri

Yapılan bir dizi teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ'nün öğrenci evleri açarak yeni üyeler kazandırma çabaları ve faaliyetlerine dair bilgiler elde edildi. Örgüt mensuplarının maddi destek sağladığı ve gizli iletişim yöntemleri kullanarak haberleştikleri tespit edildi.

Bu operasyon, Mersin, İzmir, Adana, Niğde, Şanlıurfa, Elazığ ve Osmaniye illerinde eş zamanlı olarak düzenlenmiştir. FETÖ'nün öğrenci yapılandırmasının deşifre edilmesi, güvenlik güçleri tarafından bir öncelik haline getirilmiştir.

Mersin merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.