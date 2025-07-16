Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 22 Şüpheli Gözaltında

Mersin'de Fuhuş Operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen geniş çaplı fuhuş operasyonunda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kızkalesi Mahallesi'ndeki gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine gerçekleştirildi.

Yakalanan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Silahlar

Hedef alınan adreslerde yapılan incelemelerde, pompalı tüfek ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Ayrıca, güvenlik güçleri çalışmaları sonucunda, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 mağdur kadın da olay yerinde bulundu.

Suç Gelirine El Konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'ın raporuna dayanarak, suç gelirlerinden elde edildiği belirtilen 15 tapu ve 23 araça el konuldu. Şu an için 22 şüphelinin işlemleri Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde sürdürülmektedir.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine yönelik fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine yönelik fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.