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Mersin'de Geri Dönüşüm Yarışması: En Fazla Atık Getirenlere Çeyrek Altın

Mersin'de geri dönüşüm kampanyası kapsamında en fazla atık getiren Zehra Doğan'a çeyrek altın ödülü verildi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:23
Mersin'de Geri Dönüşüm Yarışması: En Fazla Atık Getirenlere Çeyrek Altın

Mersin'de Geri Dönüşüm Avansı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, "Atığını getir altınını götür" sloganıyla başlatılan geri dönüşüm kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanya çerçevesinde en çok geri dönüştürülebilir atık teslim eden kişiye çeyrek altın ödülü verildi.

Atıkların Toplanması ve Ödül Töreni

Erdemli Belediyesinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanyada, katılımcılar kıyafet, kağıt, karton, cam, plastik, metal, pil ve elektronik malzeme gibi atıkları belediye ekiplerine teslim etti. Projenin amacı çevrenin korunması ve temiz bir gelecek bilinci oluşturmaktı. Değerlendirme sonucunda en çok puan toplayan katılımcı belirlendi.

Üç çocuk annesi ev hanımı Zehra Doğan, bu kıyasıya rekabetin galibi olarak çeyrek altın ödülünü kazandı. Doğan'a ödülünü ise Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara takdim etti.

Belediye Başkanı Kara, kampanyaya olan ilgi ve katılımın yüksek olduğunu belirterek Doğan’ı tebrik etti. Zehra Doğan, ödülü kazandığında büyük bir sürpriz yaşadığını ifade etti: "Bu projeyi duyduğumda şansımı denemek istedim. Bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum, atıkları balkonlarındaki ya da odalarının köşesinde ayrı ayrı poşetlerde biriktirsinler ve geri dönüşüme versinler."

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce hayata geçirilen...

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce hayata geçirilen "Atığını getir altınını götür" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında katılımcılar, topladıkları kıyafet, kağıt, karton, cam, plastik, metal, pil ve elektronik malzeme gibi atıkları belediye ekiplerine teslim etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce hayata geçirilen...

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce hayata geçirilen "Atığını getir altınını götür" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında katılımcılar, topladıkları kıyafet, kağıt, karton, cam, plastik, metal, pil ve elektronik malzeme gibi atıkları belediye ekiplerine teslim etti.

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