Mersin'de gümrük kaçağı telefonları satan şebekeye baskın: 13 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yurt dışından getirdikleri kaçak telefonları iş yerlerinde sattıkları tespit edilen 15 kişiyi takibe aldı.





KAÇAK TELEFON SATIŞI YAPAN 13 KİŞİ YAKALANDI 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

170 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu operasyon, gümrük kaçağı telefon ticaretinin önlenmesi ve vergi kaybının engellenmesi açısından büyük önem taşıyor.