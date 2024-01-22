Mersin'de gümrük kaçağı telefonları satan şebekeye baskın: 13 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yurt dışından getirdikleri gümrük kaçağı cep telefonlarını iş yerlerinde satan 13 kişi, polis tarafından yakalandı. Operasyonda 170 polis görev aldı.

Mersin'de gümrük kaçağı telefonları satan şebekeye baskın: 13 şüpheli gözaltına alındı
Yayın Tarihi:

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yurt dışından getirdikleri kaçak telefonları iş yerlerinde sattıkları tespit edilen 15 kişiyi takibe aldı. 

operasyon

KAÇAK TELEFON SATIŞI YAPAN 13 KİŞİ YAKALANDI 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

170 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu operasyon, gümrük kaçağı telefon ticaretinin önlenmesi ve vergi kaybının engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. 

Öne Çıkanlar
Tabak çanak kıyafet ne ararsanız dip fiyattan satışta! Hakmar Express 25 31 Ocak aktüel kataloğu Tabak çanak kıyafet ne ararsanız dip fiyattan satışta! Hakmar Express 25 31 Ocak aktüel kataloğu
Koç Burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak? Koç Burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
MEB Mülakatsız Yüksek Maaşlı Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları MEB Mülakatsız Yüksek Maaşlı Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları
Çok Okunanlar
Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak Emekliye maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte o tarih Emekliye maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte o tarih İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! Karabük'te hayvan zehirleme iddiasına soruşturma başlatıldı Karabük'te hayvan zehirleme iddiasına soruşturma başlatıldı