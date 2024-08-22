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Mersin'de Hapis Cezası Bulunan 20 Hükümlü Operasyonla Elde Edildi

Mersin'de yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:05
Mersin'de Hapis Cezası Bulunan 20 Hükümlü Operasyonla Elde Edildi

Mersin'de Büyük Operasyon

Mersin'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden Açıklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin işbirliğiyle, aranan hükümlülerin yakalanması amacıyla bir çalışma başlattığını duyurdu. Açıklamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip yapıldığı belirtildi.

Eş Zamanlı Operasyon

Gerçekleştirilen operasyonda, Mersin genelinde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda toplamda 72 ekipten 246 polis görev aldı. Operasyon, dron destekli bir şekilde yürütüldü.

Hükümlülerin Cezaevine Gönderilmesi

Operasyon neticesinde yakalanan 20 hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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