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Mersin'de Hayatını Kaybeden Öğretmenin Cenazesi Karaman'da Defnedildi

Bıçaklanarak öldürülen öğretmen Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:58
Mersin'de Hayatını Kaybeden Öğretmenin Cenazesi Karaman'da Defnedildi

Mersin'de Trajik Bir Olay

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 47 yaşındaki öğretmen Derya Demir, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından, Derya Demir'in cenazesi memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

Cenaze Töreni Detayları

Mersin'den alınan Demir'in cenazesi, Büyük Cami'ye getirildi. Törende, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Durmuş Demir ve Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay gibi önemli isimler de yer aldı.

Cinayet ve Soruşturma Süreci

19 Ağustos'ta Ayaş Mahallesi'nden evden çıkan iki çocuk annesi Derya Demir'in yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, Demir'in babasının evinin karşısındaki yazlık dairesinde bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili, Demir'in özel bir kursta öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

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