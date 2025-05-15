Mersin'de Jandarma, Otobüs Şoförüne Telefon Ceza Kesti

Mersin'de Otobüs Şoförüne Ceza Yağdı

Mersin'de, yolcu kılığına giren jandarma personelinin yaptığı denetim sonucunda, şehirler arası otobüs şoförüne 5.327 lira ceza kesildi. Olay, otobüsün seyir halindeyken şoförün telefonla konuştuğu anların kaydedilmesiyle başladı.

Denetim Anı ve Uygulanan Ceza

İl Jandarma Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı’na bağlı bir personel, Mersin'den Tokat'a seyahat eden otobüse sivil olarak bindi. Bu sırada, seyir halindeyken telefonla görüşme yapan şoför, cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Toplam Ceza Tutarı

Yol güzergahında bekleyen jandarma ekipleri, otobüsü durdurarak sürücüye, seyir halindeyken telefonla konuştuğu için 2.168 lira ceza uyguladı. Ayrıca, şerit değiştirirken sinyal vermemesi ve araçtan dışarıya çöp attığı için de 3.159 lira ceza kesilerek toplamda 5.327 lira ceza ile karşı karşıya kaldı.

Mersin'de yolcu kılığına giren jandarma personelinin telefonla konuştuğunu belirlediği şehirler arası otobüs şoförüne 5 bin 327 lira ceza uygulandı.