Mersin'de kaybolan 3 çocuk, Adana'da bulunduktan sonra ailelerine teslim edildi

Mersin'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününden beri kayıp olarak aranan 2 kardeş ve 1 kuzen, nihayet ailelerine kavuştu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, uzun süren arama çalışmalarının ardından çocukların Adana'ya gittiğini tespit etti.



Bahçelievler Parkı'nda bulunan çocuklar, polis ekipleri tarafından bulunduktan sonra Mersin'deki ailelerine teslim edildi. Yapılan görüşmelerde çocukların, gündüzleri parkta, akşamları ise camide vakit geçirdikleri ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıkları ortaya çıktı.

Bu gelişmeyle birlikte, Mersin'de endişeyle beklenen çocukların sağlık ve güvenlikleri sağlanmış oldu. Aileler, çocuklarının bulunmasından dolayı büyük bir sevinç yaşarken, polis ekipleri de başarılı bir operasyonla kayıp çocukların bulunmasına öncülük etmenin gururunu yaşadı.