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Mersin'de Kayıp Avukat Kadın Denizde Ölü Bulundu

Mersin Silifke'de kayıp avukat P.B.'nin cesedi denizde bulundu, sahil güvenlik ve jandarma arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 10:27
Mersin'de Kayıp Avukat Kadın Denizde Ölü Bulundu

Mersin'de Kayıp Avukat Kadın Denizde Ölü Bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan avukat P.B.'nin (46) cesedi denizde bulundu. Tatil için Şırnak'tan gelen avukat, ailesi tarafından kaybolduğu bildirildi.

Atakent Mahallesi Yapraklı Koy'daki evlerinden haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri hem denizde hem karada arama çalışması başlattı.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda kadının cansız bedeni denizde bulundu. Suda boğulduğu belirlenen P.B.'nin cesedi, hemen Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan avukat kadının cesedi denizde bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan avukat kadının cesedi denizde bulundu.

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