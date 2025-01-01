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Mersin'de Kış ve Yaz Bir Arada: Kayak Sonrası Denize Giren Vatandaşlar Coştu

Mersin'de vatandaşlar, kayak yapıp denize girerek farklı bir yeni yıl kutladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:21
Mersin'de Kış ve Yaz Bir Arada: Kayak Sonrası Denize Giren Vatandaşlar Coştu

Mersin'de Kayak ve Denizin Keyfi Bir Arada

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde, yüksek kesimlerde kayak yapıp ardından sahilde denize giren vatandaşlar, yeni yıla keyifli bir başlangıç yaptı.

İlk olarak Anamur ilçesi Avanoz Yaylası'nda bir araya gelen kalabalık, hızlı bir şekilde beyaza bürünen yaylanın karlı alanlarında kayak yaparak eğlendi. Kar yağışının coşkusunu yaşayan vatandaşlar, kayak keyfini doyasıya yaşadı.

Kar sonrası eğlencelerini sürdüren vatandaşlar, daha sonra Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan sahil bandına geçti. Güneşli bir havada denize giren grup, sıcak havanın tadını çıkararak yeni yılın ilk gününü coşkuyla kutladı.

Bu renkli etkinlik, vatandaşların birlik ve beraberlik mesajlarını da pekiştirdi. Mersin, kışın keyfi olan kayak ile yazın vazgeçilmezi denizi bir araya getirerek unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde bir araya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerde kayak yapıp...

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde bir araya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerde kayak yapıp ardından sahilde denize girdi.

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde bir araya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerde kayak yapıp...

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde bir araya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerde kayak yapıp ardından sahilde denize girdi.

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