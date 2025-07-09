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Mersin'de Korkunç Temizlik: 10 Kamyon Çöp Çıktı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde ihbarla açılan evden 10 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmaları hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 11:39
Mersin'de Korkunç Temizlik: 10 Kamyon Çöp Çıktı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde büyük bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi. Vatandaşların, evden yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulunduğu müstakil evde, 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Yenişehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eğriçam Mahallesi'ndeki evde yaptıkları inceleme neticesinde, evin girişi, merdiven boşluğu ve odalarında atıkların istiflendiğini tespit etti.

Çalışmalarda iş makinesi yardımıyla evden çıkarılan çöpler, 10 kamyona yüklenerek bertaraf tesisine gönderildi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlenen evde ilaçlama çalışmaları da gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, açıklamasında, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik bu tür temizlik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

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