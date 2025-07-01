Mersin'de Metruk Evdeki Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Metruk Evde Yangın Korkuttu

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Köseçobanlı Mahallesi Örenköy mevkisinde yer alan metruk bir evde çıkan yangın, büyük bir tehlikeyi önledi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yükselen alevlere zamanında müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramasını engelledi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen ekipler, metruk evdeki alevleri söndürmek için büyük bir çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin etkili çalışması ile kontrol altına alındı ve ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde metruk evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.