Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, M.A. (32) yönetimindeki 34 BNM 279 plakalı otomobil, Ortaköy-Yapıntı Mahallesi kavşağında önce B.E'nin (20) kullandığı motosiklete, ardından bir trafoya çarptı.

Olay Yerine Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri hızla intikal etti. Motosiklet sürücüsünün yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın Ardından Sürücü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından olay yerinden kaçan M.A, yaklaşık iki saatlik çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.