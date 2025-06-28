Mersin'de Olası Orman Yangınları İçin 5 Helikopter ve 408 Araç Hazır

Mersin'de Olası Orman Yangınları İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Mersin, olası orman yangınlarıyla mücadele için 5 helikopter ve 408 aracın hazır olduğunu duyurdu. Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Atilla Toros incelemelerde bulunarak yangın riskine karşı alınan önlemleri aktardı.

Vali Toros'tan Açıklama

Yangınla mücadele çalışmalarını yerinde takip eden Vali Toros, sahadaki personelin moralini yükseltmek üzere telsizle başarı dileklerini iletti. Ekipler için kazasız ve belasız bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Yangına Karşı Hazırlık Durumu

Mersin, 835 bin 534 hektar ormanlık alana sahip olduğu için orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgeler arasında yer alıyor. Bu nedenle, meydana gelebilecek yangınlara müdahale amacıyla 5 helikopter görev yapacak. Ayrıca, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile birlikte kent genelinde değişik yerlerde 69 arazöz, 23 su ikmal aracı, 2 su tırı, 102 ilk müdahale aracı, ve diğer araçlar konuşlandırıldı.

Gözetim ve Altyapı Çalışmaları

Mersin'de orman yangınlarının önlenmesi ve izlenmesi için kulelerde görevliler ve kameralı sistemle 24 saat boyunca gözetleme gerçekleştiriliyor. Ayrıca, şehir genelinde 200 yangın vanası ve 251 yangın havuzu mevcut olup, bu da yangın riskine karşı alınan önlemleri güçlendiriyor.

Mersin'de olası orman yangınlarıyla mücadelede 5 helikopter ve 408 araç görev yapacak. Mersin Valisi Atilla Toros (ortada), beraberindekilerle Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Mersin'de olası orman yangınlarıyla mücadelede 5 helikopter ve 408 araç görev yapacak. Mersin Valisi Atilla Toros (ortada), beraberindekilerle Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.