Mersin'de Orman Yangını İddiaları: İki Şüpheli Birbirini Suçladı

Mersin'de Orman Yangınları ve Şüphelilerin İfadeleri

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak tutuklanan iki şahıs, birbirlerini suçladı. R.K. ve İ.O. isimli şüphelilerin, çalıştıkları mermer şantiyesinden hastane gitme bahanesiyle ayrılarak ateşe verdikleri noktalar belirlendi.

Olay Gününe Dair Detaylar

Yangınların çıkış noktaları İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerinde yer alıyor. Yangınlar, bölgedeki orman ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan R.K. ve İ.O.'nun jandarmaya verdikleri ifadeler, olayın seyrine dair yeni bilgiler sağlayarak detaylı bir araştırma yapılmasına olanak tanıdı.

Zanlıların Suçlamaları

Tutuklu şüpheli R.K, arkadaşı İ.O. ile birlikte yangın çıkarma eylemini gerçekleştirdiklerini söylerken, İ.O. ise olayın tamamında R.K.'nın kendisine liderlik ettiğini öne sürdü. R.K, "İ.O'nun yönlendirmesiyle ormandaki çalıları ateşe verdik" derken, İ.O. ise "R.K. dikkat çekmemek için motosikleti benim kullanmamı istedi" şeklinde konuşarak, olayın iki taraflı bir dinamikte oluştuğunu ifade etti.

Yangınların Sonrası

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, yangınların ortaya çıkmasının ardından hızla müdahale etmiş ve olay yerine helikopterler ile arazözler yönlendirilmiştir. Jandarma ekipleri, yangın gününde bölgede motosikletle geçiş yapan iki kişiyi tespit ederek, tutuklama başlatmıştır. Sonuç olarak, bu çarpıcı olay, orman yangınlarıyla ilgili sorumluluğun ciddiyetini ve bu tür durumların yasal sonuçlarını da gözler önüne sermektedir.