Mersin'de otoyolda ters yönde giden sürücüye 10 bin 260 lira ceza

Mersin'de otoyolda ters yönde araç kullanan sürücüye ceza

TAG Otoyolu'nda 16 Eylül'de yaşanan olay

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ters yönde araç kullanarak kazaya neden olan ve olay yerinden ayrılan sürücünün yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada araç sürücüsünün İ.A. olduğu belirlendi.

Uygulanan ceza

Ekiplerce yakalanan İ.A.'ya kural ihlallerinden dolayı 10 bin 260 lira ceza verildi, ehliyetine de geçici olarak el konuldu.