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Mersin'de Pamuk Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 10:38
Mersin'de Pamuk Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Mersin'de Pamuk Deposunda Yangın Çıktı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, Çilek Mahallesi'ndeki depoda meydana geldi ve kısa sürede büyüdü.

Yangına Müdahale Ekipleri Sevk Edildi

Yangının bildirilmesi üzerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için kapsamlı bir çalışma sürdürülüyor.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis ekipleri, deponun çevresinde güvenlik önlemleri alarak, olası tehlikeleri bertaraf etmeye çalışıyor. Ayrıca, yangın söndürme çalışmalarında İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da kullanılmakta.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına...

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına...

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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