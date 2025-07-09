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Mersin'de Polis Memurunu Yaralayan Katil Zanlısı Etkisiz Hale Getirildi

Mersin Tarsus'ta polis memurunu yaralayan firari katil zanlısı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 22:02
Mersin'de Polis Memurunu Yaralayan Katil Zanlısı Etkisiz Hale Getirildi

Mersin'de Dram Yerine Geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kendisini gözaltına almak isteyen bir polis memurunu tabancayla yaralayan firari cinayet zanlısı, güvenlik ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay Detayları ve Gözaltı Süreci

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde 4 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen ve Ali Çoban'ın hayatını kaybettiği, B.S'nin ise yaralandığı silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla aranan H.V (41) isimli şüpheliyi bindiği ticari takside tespit etti. Ekipler, Fatih Mahallesi Adana Bulvarı'nda aracı durdurdu.

Bu sırada araçtan inip kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerine tabancayla ateş açarak Polis Memuru S.Ş'yi (46) yaraladı. Yaşanan çatışmada ekipler, H.V'yi vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralı Polis ve Sonrası

Olay sonrası yaralı polis memuru, hemen olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.V'nin cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisini gözaltına almak isteyen polis memurunu tabancayla yaralayan...

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisini gözaltına almak isteyen polis memurunu tabancayla yaralayan firari cinayet zanlısı, ekipler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisini gözaltına almak isteyen polis memurunu tabancayla yaralayan...

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisini gözaltına almak isteyen polis memurunu tabancayla yaralayan firari cinayet zanlısı, ekipler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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