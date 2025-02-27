Mersin'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:10
Mersin'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana geldi. Olay, Y.G.E. yönetimindeki otomobilin Karakütük mevkisinde motor kısmından alev almasıyla başladı.

Yangını fark eden sürücü, hemen aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili daha fazla detayın araştırıldığı bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince...

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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