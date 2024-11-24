Mersin'de Şiddetli Rüzgar İşçilerin Kaldığı Tesiste Can Aldı

Mersin'de İşçilerin Kaldığı Tesiste Felaket

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelenşiddetli rüzgar, işçilerin kaldığı prefabrik tesisin çatılarının uçmasına sebep oldu. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de ağır yaralandı.

Olay, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçilerin konakladığı Sipahili Mahallesi'ndeki tesiste gerçekleşti. Rüzgarın etkisiyle çatıların uçmasının ardından üzerine çatı düşen A.Ç. (24) ve rüzgarın etkisiyle yuvarlanan otomobilin altında kalan A.F. (44), olay yerinde ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı; ancak A.Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay anı, işçilerin mesai arkadaşları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Silifke ve Bozyazı'da Rüzgarın Zararları

Mersin genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, yalnızca Gülnar değil, aynı zamanda Silifke ilçesinde de ağaçların devrilmesine neden oldu. Göksu ve Gazi mahallelerinde devrilen ağaçlar nedeniyle üç otomobilde hasar oluştu.

Bununla birlikte Bozyazı ilçesinde Tekmen Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çatısı, Antalya-Mersin kara yolunun batı istikametine düştü. Yapılan temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Rüzgarın etkisiyle Erdemli ilçesinde de Akdeniz Mahallesi'ndeki bir halı sahada direkler devrildi.

Olaylar, Mersin'deki olumsuz hava koşullarının ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi.