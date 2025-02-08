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Mersin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çay satışı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:05
Mersin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Yeni Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfede yaşandı.

Büfenin işletmecisi Kasım S. ile iş yerinin yanında çay satışı yapan M.A. arasında çay satışı yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.A., yanında taşıdığı tabancayla Kasım S.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kasım S., hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan M.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin hızlı çalışması sayesinde yakalandı. Bu arada, kavgaya ait anların iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.

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