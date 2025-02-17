Mersin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki D.A.U. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 22:52
Mersin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Mersin'de Silahlı Saldırı Olayı

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, Yeşilyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, D.A.U. (22), M.K. (26) tarafından tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı D.A.U., ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli M.K.'nin ise daha sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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