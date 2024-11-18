Mersin'de Sulama Kanalında Diş Hekimi Ölü Bulundu

Mersin'de Trajik Olay: Diş Hekimi Sulama Kanalında Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Baharlı Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda, sulama kanalına düşmüş bir kamyonette diş hekiminin cesedi bulundu. Olay, ilk olarak çevre sakinlerince kamyonetin sulama kanalında bulunduğunun fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Görüntü üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarı değerlendiren yetkililer, bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı dalgıç ekiplerini sevk etti.

Dalgıçlar tarafından yapılan incelemelerde, sulama kanalındaki kamyonette bir erkek cesedinin bulunduğu tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinin ardından, cansız bedenin Tarsus Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli Murat Çeviktürk (54) olduğu belirlendi.

Murat Çeviktürk'ün cesedi hastane morguna kaldırılırken, kamyonet de vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu trajik olay, Tarsus ve çevresindeki toplumu derinden etkileyerek, diş hekimine olan saygı ve sevginin bir kez daha hatırlanmasına vesile oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşmüş halde bulunan kamyonette diş hekiminin cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşmüş halde bulunan kamyonette diş hekiminin cansız bedenine ulaşıldı.