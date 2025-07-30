Mersin'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'de Şok Olay: Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Güneykent Mahallesi'nde bir sulama kanalında 43 yaşında bir erkeğin cesedi bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların hareketsiz yatan bir kişiyi fark etmesiyle ortaya çıktı.

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

Yapılan incelemelerde, cesedin Halil Zorbay'a ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri, Zorbay'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Olayın ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Zorbay'ın ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.