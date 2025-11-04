Mersin'de Talaş Silosu Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

Mersin'de talaş silosu yangını büyümeden söndürüldü

Olay yerine zamanında müdahale

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Yalınayak Mahallesi 101102 Sokak adresinde bulunan bir mobilya imalathanesine ait talaş depolama silosunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Silodan yükselen dumanı fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akdeniz Grup Amirliği ekipleri müdahaleye başladı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları

Silo yüksekliğinin müdahaleyi zorlaştırması üzerine Toroslar ve Merkez Grup Amirliklerinden takviye ekipler gönderildi. Merdivenli araç ile ana alev hattına su verilirken diğer ekipler yangının çevreye sıçramaması için dış cepheden koruma ve soğutma çalışması yaptı.

Yangına toplam 16 personel ve 2'si merdivenli olmak üzere 7 araçla müdahale edildi. Silo yaklaşık 16 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapındaydı. Yangın kontrollü şekilde söndürüldü ve yeniden tutuşma riskine karşı yaklaşık 2 saat boyunca kademeli soğutma çalışması yürütüldü.

Hasar ve soruşturma

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak işletmede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MERSİN’İN MERKEZ TOROSLAR İLÇESİNDE BİR MOBİLYA İMALATHANESİNE AİT TALAŞ DEPOLAMA SİLOSUNDA ÇIKAN YANGIN, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI VE KOORDİNELİ MÜDAHALESİ SAYESİNDE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.