Mersin'de Talaş Silosu Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

Mersin Toroslar'da mobilya imalathanesindeki 16 m yüksekliğindeki talaş silosu yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 21:42
Mersin'de talaş silosu yangını büyümeden söndürüldü

Olay yerine zamanında müdahale

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Yalınayak Mahallesi 101102 Sokak adresinde bulunan bir mobilya imalathanesine ait talaş depolama silosunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Silodan yükselen dumanı fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akdeniz Grup Amirliği ekipleri müdahaleye başladı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları

Silo yüksekliğinin müdahaleyi zorlaştırması üzerine Toroslar ve Merkez Grup Amirliklerinden takviye ekipler gönderildi. Merdivenli araç ile ana alev hattına su verilirken diğer ekipler yangının çevreye sıçramaması için dış cepheden koruma ve soğutma çalışması yaptı.

Yangına toplam 16 personel ve 2'si merdivenli olmak üzere 7 araçla müdahale edildi. Silo yaklaşık 16 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapındaydı. Yangın kontrollü şekilde söndürüldü ve yeniden tutuşma riskine karşı yaklaşık 2 saat boyunca kademeli soğutma çalışması yürütüldü.

Hasar ve soruşturma

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak işletmede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

