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Mersin’de devrilen minibüsteki 7 tarım işçisi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.Domates hasadında çalışan 13 işçiyi...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 18:42
Mersin’de devrilen minibüsteki 7 tarım işçisi yaralandı Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Domates hasadında çalışan 13 işçiyi taşıyan, A.A. idaresindeki 33 U 8948 plakalı minibüs, Hacısait Mahallesi Mut-Gülnar yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 2’si ağır 7 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, devrilen minibüsteki tarım işçilerinin tahliyesini sağladı.

Yaralılar, ambulansla Mut ve Gülnar’daki hastanelere kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi...

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi...

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi...

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi...

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi...

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

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