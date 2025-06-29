Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası Can Aldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobilin belediyeye ait çöp toplama kamyonuna çarpması sonucu bir temizlik işçisi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, A.B. idaresindeki 07 AHA 930 plakalı otomobilin çöp konteyneri boşaltan 33 ADE 207 plakalı kamyona çarpmasıyla meydana geldi.

Kazanın Detayları

Kaza anında çöp kamyonunda bulunan temizlik işçileri Adem Oğuz (47) ve Yusuf Alataş (45), otomobil sürücüsü A.B. ile yanındaki O.B. ve B.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Adem Oğuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Belediye Başkanından Taziye Mesajı

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybeden işçisi için başsağlığı diledi. Başkan Deniz, "Gece saatlerinde görevde oldukları esnada gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Adem Oğuz’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan çalışma arkadaşımız Yusuf Alataş’a acil şifalar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobilin belediye ait çöp toplama kamyonuna çarpması sonucu 1 temizlik işçisi öldü, 4 kişi yaralandı.