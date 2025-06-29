DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.277.909,98 -0,16%

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 12:39
Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası Can Aldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobilin belediyeye ait çöp toplama kamyonuna çarpması sonucu bir temizlik işçisi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, A.B. idaresindeki 07 AHA 930 plakalı otomobilin çöp konteyneri boşaltan 33 ADE 207 plakalı kamyona çarpmasıyla meydana geldi.

Kazanın Detayları

Kaza anında çöp kamyonunda bulunan temizlik işçileri Adem Oğuz (47) ve Yusuf Alataş (45), otomobil sürücüsü A.B. ile yanındaki O.B. ve B.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Adem Oğuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Belediye Başkanından Taziye Mesajı

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybeden işçisi için başsağlığı diledi. Başkan Deniz, "Gece saatlerinde görevde oldukları esnada gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Adem Oğuz’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan çalışma arkadaşımız Yusuf Alataş’a acil şifalar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobilin belediye ait çöp toplama kamyonuna çarpması sonucu 1...

Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobilin belediye ait çöp toplama kamyonuna çarpması sonucu 1 temizlik işçisi öldü, 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Oltu Taşı Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden Üç İşçinin Cenazesi Defnedildi
2
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi
3
Tekirdağ'da Yangın: 1500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
4
Afyonkarahisar'da Keklikler Kene ve Süne Avında Görev Alıyor
5
Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Çanakkale'de Yangın: 100 Dönüm Buğday ve 150 Dönüm Makilik Alan Zarar Gördü

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?