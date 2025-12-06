Mersin'de Trafikte Makas Atan Sürücü Gözaltına Alındı

Mersin'de trafikte makas atarak diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 33 AYL 449 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün merkez Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anların sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Araç İçi Kamera Kayıtları

Öte yandan, sürücünün tehlikeli sürüş anları araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması, soruşturmanın hızla başlatılmasına yol açtı.

