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Mersin'de Üst Geçide Çarpan Otomobilde 6 Yaralı

Mersin'de bir otomobil, üst geçide çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 15:53
Mersin'de Üst Geçide Çarpan Otomobilde 6 Yaralı

Mersin'de Üst Geçide Çarpan Otomobilde 6 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, 77 ADM 021 plakalı otomobil, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü tarafından üst geçide çarptı.

Kaza sonrasında otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılara burada yapılan ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Erdemli Devlet Hastanesi'nde acil müdahale gereken yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

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