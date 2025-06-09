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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 1'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 11:57
Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik titiz bir çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyon neticesinde, 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 664 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri, bir tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Operasyonda 664...

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Operasyonda 664 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri, tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Operasyonda 664...

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Operasyonda 664 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri, tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

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