Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de, narkotik suçlarla mücadele amacıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, başka illerden temin edilen uyuşturucunun şehirler arası yolcu otobüsüne "emanet eşya" olarak verilip Mersin'e gönderileceği bilgisine ulaştı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Bu doğrultuda Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan operasyon sonucunda 6 kilo 670 gram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak M.Y, M.T, N.D, H.D ve K.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer Gözaltı

Öte yandan, otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurulan Y.T'nin çantasında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Y.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.