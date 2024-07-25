Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı, 6 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:16
Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de, narkotik suçlarla mücadele amacıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, başka illerden temin edilen uyuşturucunun şehirler arası yolcu otobüsüne "emanet eşya" olarak verilip Mersin'e gönderileceği bilgisine ulaştı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Bu doğrultuda Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan operasyon sonucunda 6 kilo 670 gram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak M.Y, M.T, N.D, H.D ve K.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer Gözaltı

Öte yandan, otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurulan Y.T'nin çantasında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Y.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!