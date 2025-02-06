DOLAR
35,88 0,01%
EURO
37,34 -0,02%
ALTIN
3.291,94 0,4%
BITCOIN
3.461.875,6 1,06%

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:12
Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda 225 gram sentetik uyuşturucu, 14 adet uyuşturucu hap, bir tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma ekiplerindeki işlemleri devam ediyor.

Bu operasyon, Mersin'deki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
2
Sakarya'da Kar Nedeniyle 25 Araç Kurtarıldı
3
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı ve 12 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
4
Türkiye ve Etiyopya'dan Diplomatik Adım: Dışişleri Bakan Yardımcıları Görüştü
5
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: AB, Seçimlere Müdahale Edebilir
6
Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
7
Düzce'de Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verildi

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!