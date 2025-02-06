Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda 225 gram sentetik uyuşturucu, 14 adet uyuşturucu hap, bir tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma ekiplerindeki işlemleri devam ediyor.

Bu operasyon, Mersin'deki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.