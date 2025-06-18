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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 10:04
Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de, Uyuşturucu Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen bir operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önleme amacıyla yürüttükleri çalışmalar sonucunda, 9 şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.

Operasyonun Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler A.G, A.Ç, A.G, M.Ö, M.A.F, E.D, M.K, O.T ve S.G.B yakalandı. Operasyon sırasında yapılan adres aramalarında, 700 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 250 gram tütün, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler, 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyon esnasında dikkat çeken bir olay da yaşandı. Evlerinin balkonuna çıkan bazı zanlılardan biri, içinde uyuşturucu bulunan bir çantayı karşı cephedeki iş yerinin çatısına attı. Bu anlar, polisin dron kamerasıyla kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki...

Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 700 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 250 gram tütün, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler, 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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