Mersin'de Veli Toplantısında Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Mersin'de Veli Toplantısında Yaşanan Olay

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde, düzenlenen veli toplantısında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay Nasıl Gerçekleşti?

Toplantıya katılan S.T, toplantının sonuna doğru lavaboya gitme ihtiyacı hissetti. Toplantı tamamlandıktan sonra, velilerin ve okul görevlilerinin binayı terk etmesinin ardından S.T lavabodan çıkmaya çalıştı. Ancak lavabodan çıktığında okulda kimseyi bulamadı ve kapıların kilitli olduğunu fark etti. Yardım Çağrısı ve Kurtarma Süreci

Dışarı çıkamayan S.T, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, okul görevlilerinden aldıkları anahtar ile kapıyı açarak S.T'yi kurtardı.

İtfaiye ekipleri, S.T'nin dışarı çıkmasının ardından okulda başka birinin olup olmadığını kontrol etti ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan olay yerinden ayrıldı.