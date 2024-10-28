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Mersin'de Yangın Felaketi: Yatak ve Baza İmalat Atölyesi Küle Döndü

Mersin'de bir yatak ve baza atölyesi çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayda önemli hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 01:53
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 01:53
Mersin'de Yangın Felaketi: Yatak ve Baza İmalat Atölyesi Küle Döndü

Mersin'de Yangın Olayı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, Turgut Türkalp Mahallesi'nde bulunan bir yatak ve baza imalat atölyesi, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Yangın Eğitimine Müdahale

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Uzun Süren Mücadele

Ekiplerin uzun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınabildi, ancak atölyede büyük hasar meydana geldi. Yangında yer alan yatak ve bazalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, iş yerinin bulunduğu üst kata ait ev ve sokakta park halindeki bir minibüs de zarar gördü.

Atölye Sahibi Dursun Yıldırım'ın Açıklamaları

Atölyenin sahibi Dursun Yıldırım, yangının çıkış nedenini henüz bilmediğini belirterek, "Geldiğimde yangın devam ediyordu. Emeklerim gitti, başka bir şey yok. Ne yapacağım bilmiyorum." şeklinde duygularını ifade etti.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma işlemlerine devam ettiği bildirildi. Yangının büyümesi önlense de, ortaya çıkan zarar büyük oldu.

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