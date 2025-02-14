Mersin'de Zincirleme Kazada 1 Ölü, 4 Yaralı

Mersin'de Feci Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. D-400 kara yolunun Işıklı Mahallesi mevkisinde gerçekleşen kazada, çimento yüklü tırı kullanan Mustafa C. kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Zincirleme Kaza Anı

Tır, bu esnada Ela M. idaresindeki otomobil ile İbrahim Halil D. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza alanındaki kontrolde, kamyon sürücüsü İbrahim Halil D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler Mustafa C. ve Ela M. ile araçlardaki Abdül Kadir D. ve Özkan Ö., ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.