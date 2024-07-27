Mersin'de Zirai Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke İlçesinde Yangın Söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde, Yeşilovacık Mahallesi'nde çıkan bir zirai yangın, hem karadan hem de havadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangına, ihbar üzerine derhal Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangın bölgesine 4 arazöz, 2 su tankı ve bir helikopter gönderildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı, Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Hızlı bir şekilde yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Ancak, yangın nedeniyle bölgede bulunan zeytin ve harnup ağaçları zarar gördü. Şu an için soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.